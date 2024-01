OM : un ancien coach explique à Gattuso comment gérer Onana

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Depuis hier lundi, Jean Onana est marseillais. Le milieu camerounais de 24 ans a été prêté pour six mois par Besiktas avec option d'achat non obligatoire de 4,5 M€. Gennaro Gattuso voulait un joueur immédiatement opérationnel, parlant français et connaissant la L1, son souhait a été exaucé. Mais Onana répondra-t-il à ses attentes dans le jeu ? Le Phocéen a interrogé l'un de ses anciens entraîneurs, Jorge Maciel, qui l'a connu à Lille. Pour le Portugais, toute la question sera de savoir si Gennaro Gattuso parviendra à placer Onana dans les meilleures conditions.

"Il faut être très sensible..."

"Dans la communication, il faut qu'on lui parle de ça sans lui faire oublier son impact. Il faut être très sensible parce qu'il y’a des joueurs plus sensibles que d’autres, et surtout au début, tu ne connais pas très bien les joueurs. Il venait d'arriver au club, c'était son premier match. Et donc c'était ça, ce n'était pas de trop lui parler du contexte et de l'environnement du match, il ne fallait pas lui dire "Attention, ça va changer complètement, maintenant tu vas jouer dans un stade plein, Marseille joue toujours à la maison, que ce soit à l’extérieur, que ce soit au Vélodrome". Non, c'était juste de lui dire : "Si tu es là, c'est parce que tu as la mentalité pour le faire, c'est un peu différent, le contexte est plus exigeant, plus passionné, mais le côté passionné te correspond, c’est le meilleur pour toi parce que t'es un mec qui a de l'énergie"."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life