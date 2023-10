OM : un ancien de l'OL, chouchou de Longoria, défend Marcelino

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis un an, le nom de Mouctar Diakaby circule régulièrement du côté de Marseille. En fin de contrat à Valence, le défenseur central de 26 ans, formé à l'OL, intéressait Pablo Longoria. Mais en janvier dernier, une prolongation a été signée avec le club Ché et cette piste s'est définitivement refermée. Dommage car Diakaby aurait pu faire le joint entre Marcelino et les Olympiens, vu qu'il a joué sous ses ordres en 2018-19. C'est pour cette raison que Le Phocéen l'a interrogé. Et l'ex-Gone a été très clair : l'entraîneur espagnol ne supporte pas du tout les remous internes.

"Marcelino a besoin de travailler dans des environnements plutôt sains"

"Marcelino a besoin de travailler dans des environnements plutôt sains. Quand il y a des problèmes extérieurs ou autres, cela le dérange un peu. Mais quand il a quitté l’OM, l’équipe n’était pas dernière ! Le foot, ce sont les résultats, et ils les avaient au début de la saison. C’est vrai que le jeu n’était pas flamboyant, mais il n’a pas eu le temps. Pour moi, il n’a pas eu assez de temps pour pouvoir vraiment juger la qualité d’entraîneur de Marcelino à l’OM." Pourtant, tout le monde à Marseille est unanime pour dire qu'il ne collait pas du tout avec le club et la ville...

