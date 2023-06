OM : un autre groupe que les Saoudiens prêt à racheter le club ?

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Depuis plusieurs jours, les rumeurs d'un rachat de l'Olympique de Marseille par les Saoudiens sont reparties de plus bel. Mais en réalité, ce ne serait pas l'Arabie saoudite qui serait le plus proche de racheter l'OM mais CMA CGM, qui est le sponsor maillot du club phocéen.

CMA CGM futur propriétaire de l'OM ?

C'est Jean Viard, sociologue et directeur de recherches CNRS associé au CEVIPOF, qui a annoncé cela sur les ondes de la chaîne de télévision France Info. "C'est un groupe extrêmement stratégique, extrêmement intelligent. (...) Ils viennent de racheter La Tribune, le journal économique, et ils avaient déjà rachetés La Provence, qu'ils ont complètement transformés pour en faire un très bon journal. Je ne sais pas jusqu'où ils vont ailler, je ne dis pas qu'ils vont racheter l'OM mais on est quand même parti sur ces logiques là", a-t-il confié au sujet de l'entreprise de Rodolphe Saadé.

