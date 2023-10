OM : un cadre du vestiaire adoube Gattuso et confirme un reproche fait à Marcelino

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Lorsqu’on lui parle de Gennaro Gattuso en conférence de presse avant OM – OL ce dimanche, Jordan Veretout n’a que de bonnes choses à dire. « Le coach me connaît de l’Italie, il connaît mon positionnement sur le terrain. J’aime ce rôle, de pouvoir jouer plus haut sur le terrain. Je me sens plus libéré et je pense que ça se voit sur le terrain », a glissé le vice-Champion du Monde.

« Gattuso ? C’est quelqu’un qui est proche de nous »

Et Veretout apprécie la proximité que l’ancien milieu du Milan AC tente de mettre avec ses joueurs : « C’est quelqu’un qui est proche de nous, il aime rigoler mais il a aussi beaucoup de rigueur. C’est un ensemble, il nous apporte beaucoup. Son premier message, c’est de dire : « tu loupes, ce n’est pas grave, on loupe tous. Ça fait du bien, ça relâche un peu la pression ».

Pour conclure, l’ancien milieu de Nantes, de l’ASSE, de la Fiorentina ou encore de l’AS Rome est allé dans le sens de son entraîneur sur le déficit de préparation physique dont souffre l’effectif suite à la pré-saison mené par Marcelino : « On a beaucoup bossé même pendant cette trêve, ça n’a pas été facile, je pense que sur le terrain aujourd’hui on tient 90 minutes, on se sent mieux et on se sent moins fatigués ».

