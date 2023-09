OM : un nouveau capitaine en vue pour Marcelino ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance de l'Atlético Madrid, Renan Lodi connaît des débuts plutôt réussis sous le maillot olympien. C'est un avis partagé par Florent Germain.

"Lodi peut mériter le titre de taulier"

"Je ne m’attendais pas à ce qu’il retrouve ses qualités de l’Atlético Madrid. Il avait vécu un année compliquée en Angleterre, à Nottingham Forest. Et au poste de latéral gauche à l’OM, on a vécu quelques drames. Je le trouve fiable, régulier, il a une qualité de centre impeccable. On a trouvé un joueur qui est a 100% de ses capacités. Donc c’est un atout considérable. Il peut mériter le titre de taulier", a confié le journaliste de RMC Sport. Renan Lodi aurait donc toutes les qualités pour devenir à l'avenir le nouveau capitaine de l'OM.

