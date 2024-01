OM : un nouveau départ officialisé au sein de la direction

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Encore du mouvement au sein de l'Olympique de Marseille ! Après le directeur du football, Javier Ribalta, le directeur sportif, David Friio, et le responsable du recrutement, Matthieu Louis-Jean, c'est au tour de Pedro Iriondo de quitter ses fonctions de responsable de la stratégie et du développement. Le club vient de l'officialiser via un communiqué, remerciant l'Espagnol pour ses trois années au club, durant lesquelles il a notamment lancé le programme Treizième Homme ou aidé au développement de la section féminine. Les proches de Pablo Longoria ne cessent de partir...

🔹 𝑂𝐹𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝐿 : L'OM annonce le départ de Pedro Iriondo, membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/97dHPEii8m — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 13, 2024

