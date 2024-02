OM : un nouveau reproche fait à Longoria, Payet doit bien rire

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dans son édition du jour, L'Equipe règle ses comptes avec Pablo Longoria. Le président de l'OM constitue un gros problème pour le quotidien sportif dans la mesure où il ne laisse filtrer aucune information, notamment en matière de transferts. Et comme il affaibli par la mauvaise saison des Olympiens, c'est le moment idéal pour essayer de le torpiller. Selon L'Equipe, Longoria est donc dépassé et en fin de règne. Tout laisse à penser qu'il partira à la fin de la saison, lui qui est plus que jamais isolé au sein du club.

Les cadres Mandanda, Payet et Sanchez pas remplacés

Parmi les griefs à son encontre, on trouve notamment la fuite des cadres depuis plus d'un an. Steve Mandanda a été le premier à partir, avant Mattéo Guendouzi, Alexis Sanchez et Dimitri Payet l'été dernier. Selon L'Equipe, ces départs n'auraient pas été compensés, ce qui expliquerait que le vestiaire de l'OM peine à réagir dans la tempête. C'est oublier que Pierre-Emerick Aubameyang a l'expérience pour jouer ce rôle, tout comme Samuel Gigot, Valentin Rongier, Jordan Veretout ou Pau Lopez...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🔹Gennaro Gattuso a rapidement effectué un constat implacable, cette équipe manque cruellement de leaders. Sans doute parce qu'ils ont tous été exfiltrés (Mandanda, Payet, Guendouzi, Sanchez) au fil des mercatos frénétiques menés par la direction.



(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/liNhNcDtbF — Infos OM (@InfosOM_) February 6, 2024

Podcast Men's Up Life