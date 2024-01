OM : un Olympien va refuser d'aller à la CAN !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La Coupe d'Afrique des Nations est souvent l'occasion pour les clubs européens de mettre la pression à leurs sélectionnés pour ne pas qu'ils rejoignent leur continent. Ça fonctionne rarement et quand c'est le cas, cela provoque souvent un scandale. On en a une preuve ce lundi à l'OM avec... François-Régis Mughe ! Le jeune attaquant de 19 ans aurait l'intention de dire non au Cameroun pour mieux se concentrer sur son club.

Gattuso lui a-t-il promis un meilleur temps de jeu ?

Les raisons l'incitant à rester à Marseille sont divergentes. Certains affirment que Gennaro Gattuso lui aurait promis du temps de jeu, d'autres qu'il est très attaché à l'OM, club le plus impacté par la CAN avec 8 départs (7 maintenant). Et qu'enfin, l'idée pour lui serait de se mettre un peu plus en valeur à Marseille pendant la CAN afin de pouvoir se faire prêter ensuite jusqu'à la fin de la saison.

🚨 INFO MZ



🔹 Francois Regis Mughe ne disputera pas la Coupe d'Afrique des Nations afin de se concentrer sur sa situation en club.



🔹Le camerounais, attaché à l'OM, veut rendre la confiance accordée suite à sa prolongation alors que l'effectif sera affaibli pendant la CAN.… pic.twitter.com/hbJCvi9zwT — Massilia Zone 🇵🇸 (@MassiliaZone) January 1, 2024

