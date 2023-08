OM : un taulier du vestiaire déjà en furie !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM connaît un début de saison mitigé. Les Olympiens comptent une victoire et un match nul en Ligue 1 et ne participeront pas à la Ligue des Champions. Alternant bonnes choses et moments d'absence, les Marseillais montrent deux visages sur le terrain, ce qui a le don de mettre en rogne le capitaine de l’OM.

Rongier ne digère pas les contre-performances

Valentin Rongier s’est exprimé après le match nul rageant, face à Metz. Le milieu olympien a déclaré devant la presse : « On doit gagner ce match, on doit le tuer. En première période, on a beaucoup de situations, et après, on concède ces deux buts. On n’arrive pas à comprendre pourquoi ni comment. On domine la rencontre, ils prennent un carton rouge. Je ne sais pas si c’est de la suffisance, mais en tout cas, il faut vraiment qu’on grandisse, parce que ce n’est pas la première fois que ça nous arrive ». L’OM va recevoir Brest ce samedi, espérons que Valentin Rongier et ses coéquipiers montrent le même visage que face à Reims.

