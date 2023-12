OM : un titulaire fauché en plein vol avant Clermont, Di Méco se frotte les mains !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Coup dur pour l’OM après Brighton ? Jeudi, Renan Lodi est sorti après la pause en se plaignant d’une douleur à la cuisse, Amir Murillo prenant sa place. Si La Provence indique que sa sortie a été réalisée « par précaution » et qu’il y a « plus de peur que de mal », sa participation au match contre Clermont ce dimanche (17h05) pose question.

« Lodi ? Il y a un problème de cerveau »

Une mauvaise nouvelle pour l’OM Gennaro Gattuso, qui doit déjà composer avec la suspension de Jonathan Clauss et l’absence de Valentin Rongier.

Si l’absence de Lodi se confirme, cela devrait faire les affaires d’Eric Di Méco, qui l’a massacré après sa dernière prestation à Brighton. « Lodi, international brésilien, il a tout. Il a fait des contrôles américains, des passes à l’adversaire toute la soirée. Mais en plus de problèmes techniques, il y a un problème de cerveau, a-t-il lâché sur RMC Sport. Comment tu fais dans une défense à 5 quand tu es le latéral et que tu dois être plus haut pour couvrir 3 ou 4 fois le hors-jeu, parce que tu es inattentif. Mais tu es bête ou quoi ? Sur le niveau technique, il y a deux classes d’écart. Et ce qui est terrible, c’est que sur le match aller, il n’y avait pas cet écart, et l’OM doit le gagner ce match. Jeudi soir, ce n’est pas possible les contrôles, les passes en touche directement. Ça m’a rendu fou. »

