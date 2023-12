OM : une légende de Marseille s’est éteinte

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Présent à la Coupe du Monde 1978 avec les Bleus de Michel Hidalgo, François Bracci n’est plus. Grand supporter de l’OM depuis sa plus tendre enfance, guide de l’équipe des « Minots » qu’il a remonté en Division 1 et 3ème joueur le plus capé de l’histoire du club (342 matchs), Bracci s’est éteint à l’âge de 72 ans.

Adieu Monsieur Bracci

De sa carrière, on retiendra ses débuts en 1971 sous la présidence de Marcel Leclerc, ses 10 années olympiennes (1971-1979 puis 1983-1985) entrecoupés de passages à Strasbourg et à Bordeaux mais également ses 18 sélections en équipe de France.

A l’issue de sa carrière, François Bracci a fait une petite carrière d’entraîneur, adjoint de Jean Tigana à l’OL (1993-1995) ou encore coach numéro de Toulon en D2 (1996-1997) avant d’écumer les championnats algérien et marocain. Il s’est éteint à Alès des suites d’une longue maladie.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life