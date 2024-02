OM : une légende marseillaise en froid avec le vestiaire ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Jean-Pierre Papin est toujours à l'OM. Plus que jamais même et épanoui à la tête de l'équipe réserve, si l'on en croit les propos de son ancien partenaire, dans les années 90, Eric Di Meco. Seul souci, une phrase prononcée par JPP il y a quelques jours, lorsque ce dernier avait publiquement regretté que certains éléments de l'effectif actuel ne travaillent pas assez devant le but.

"Pas sûr qu'il ait bonne presse"

Et pour celui qui est devenu consultant sur RMC, le propos ne serait pas vraiment digéré. "J’ai quelqu’un de mon entourage qui va voir souvent la réserve jouer et on m’a dit qu’il a transformé l’équipe. Il va sûrement les maintenir. Son boulot c’est d’arriver à sortir 2/3 gamins à sortir et aller dans le groupe pro. Peut-être qu’il ira plus haut s’il a la possibilité mais pourquoi dévaloriser le poste de formateur d’un club comme l’OM où tu fais monter les gamins en pro? Quand je le voyais avec son costume dans la tribune, ça me faisait de la peine ! (…) Il a dit un jour que les mecs ne travaillaient pas assez devant le but. Ça n’avait pas plu au coach ni au vestiaire. Je ne suis pas sûr qu’il ait bonne presse dans le vestiaire. Mais attention, c’est moi qui le dit ça."

Papin a refusé l'équipe pro de l'OM, on y croit ?



🗣️ Eric : "Je l'ai eu au téléphone récemment, il est épanoui avec les jeunes, il s'éclate. Et depuis qu'il a dit que les mecs ne travaillent pas assez devant le but, il n'a pas bonne presse dans le vestiaire." #RMCLive pic.twitter.com/DtWyJWEXOL — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 27, 2024

Podcast Men's Up Life