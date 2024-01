OM : une nouvelle date butoir fixée pour la vente du club ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Après la défaite face au Stade Rennais, la date de vente de l'OM aurait fuité. Cela fait maintenant trois ans que le club est censé être vendu. Les supporters marseillais commencent à en avoir ras le bol de ces annonces qui n'aboutissent pas. Seulement, après l'élimination de la Coupe de France aux tirs au but à Rennes (1-1), Thibaud Vézirian a annoncé quelque chose de gros à venir.

“Tu vas être très content de ce qui arrive”

Le journaliste a voulu se montrer rassurant sur les promesses de vente du club, qui perdurent depuis plusieurs années: “Tu peux, je suis très tranquille sur ce qui arrive. C’est l’évidence, et c’est archi-sourcé. On ne donne pas d’espoir ici, on bosse. Unfollow si tu n’es pas capable de suivre le dossier et bonne surprise du coup. Enjoy. Tu vas être très content de ce qui arrive. Le jour et la nuit." Selon lui, le dossier de la vente devrait être bouclé d'ici au mois de juin.

