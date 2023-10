OM : une recrue estivale décriée fait déjà fermer des bouches

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

À la surprise générale, Michael Murillo est arrivé à l'Olympique de Marseille à la toute fin du mercato estival. Vivement critiqué sur les réseaux sociaux à son arrivée à l'OM surtout par les supporters de son ancien club, Anderlecht, l'international panaméen est en train de faire fermer des bouches.

Débuts convaincants pour Murillo !

Arrivé blessé aux ischios-jambiers à Marseille, Michael Murillo n'a pas joué les premiers matchs mais il enchaîne les titularisations depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais. Latéral droit de métier, l'ancien joueur d'Anderlecht été titularisé au poste de latéral gauche par le nouvel entraîneur de l'OM lors des trois derniers matchs. Propre défensivement et intéressant par ses projections offensives, Michael Murillo joue à un niveau beaucoup plus élevé que certains le prétendaient et à un poste qui n'est pas le sien.

