OM - Villarreal : Gasset savoure mais craint une remontada, Marcelino plaide coupable

En huitième de finale aller de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a surclassé ce jeudi sur sa pelouse Villarreal (4-0) et a un pied et quatre orteils en quart de finale. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, s'est montré dithyrambique sur la prestation de ses joueurs mais a rappelé qu'une remontada du Sous-marin jaune était possible au match retour, lui qui était le coach du MHSC lors du fameux OM - Montpellier en 1998 où les Marseillais avaient été menés 0-4 avant de gagner 5-4.

"Je suis bien placé pour savoir que 4-0 parfois ça ne suffit pas"

"La première mi-temps. On avait décidé d'aller les chercher, de mettre de l'intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait bien, surtout techniquement. On a fait des renversements de jeu. Dans l'investissement, ils ont été bons contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villarreal il y a deux ans. On a pris une option, il y a un match retour qu'il faudra gérer. On a déjà vu des renversements de situation, et je suis bien placé pour savoir que 4-0 parfois ça ne suffit pas. On garde les pieds sur terre", a confié le coach olympien.

De son côté, son homologue espagnol, Marcelino, qui retrouvait le Vélodrome quelques mois seulement après son départ, a assumé ses responsabilités après la lourde défaite des siens. "On a été très loin du niveau affiché ces derniers temps. On a joué contre une très bonne équipe, qui a été très efficace. Félicitations à Marseille, qui a été meilleur. Nous n'avons pas été à la hauteur, c'est de ma faute. Je n'ai pas pris les bonnes décisions et je suis le seul responsable. Les deux premiers buts nous ont fait mal et on a eu du mal à nous en relever. Mais je suis le seul coupable, je n'ai pas pris les bonnes décisions, ni avant, ni pendant le match. C'est un coup très dur, bien sûr. On n'attendait ni ce genre de prestation ni ce résultat. Désormais la qualification est très difficile. On devra jouer le retour avec le plus d'énergie et d'espoir possible."

