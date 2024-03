OM - Villarreal : la réaction d'Amine Harit

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Auteur d'un grand match, l'OM a cartonné Villarreal (4-0) ce jeudi soir en Ligue Europa pour le retour de Marcelino au Vélodrome. Mais Amine Harit a mis en garde contre tout excès de confiance, au coup de sifflet final, au micro du diffuseur.

"Il ne faut pas oublier le match retour"

"On est bien, a commenté le Marocain. Cette victoire fait du bien au moral, aux supporters. On a fait un match très abouti du début à la fin. C'est une très belle soirée. On bosse bien et la réussite nous sourit. Mais il ne faut pas oublier le match retour."

OH QUEL BUT D'AUBAMEYANG 😱



Centre ou tir ? Le geste de l'attaquant gabonais était-il volontaire ? En tout cas, ça fait 4-0 pour l'OM !#OMVCF | #UEL pic.twitter.com/Toj59mx8hh — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 7, 2024

