OM – Villarreal : les compos officielles sont là !

Pour ce match, Jean-Louis Gasset sera privé de Samuel Gigot, Michaël Murillo, Valentin Rongier et du jeune Nadir alors qu’Ulisses Garcia, Pape Gueye et Jean Onana sont absents car non inscrits pour la C3. En face, Marcelino a aussi du beau monde sur le flanc (Albiol, Foyth, Pedraza, D.Suarez, Terrats, Pino).

Notons également que Jonathan Clauss est sous le coup d’une suspension pour le match retour au stade de la Céramique en cas de nouveau carton jaune. Sarr, Ndiaye et Aubameyang mèneront l'attaque phocéenne.

Les compos officielles d’OM – Villarreal :

OM : P. Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia, Harit - Ndiaye - Sarr, Aubameyang

Villarreal : Reina – Mosquera, Bailly, Cuenca, A.Moreno – Akhomach, Comesana, Coquelin, Baena – Guedes, G.Moreno (cap.).

