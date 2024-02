OM : Vitinha déjà de retour à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lorsque l'OM a officialisé son prêt au Genoa avec option d'achat de 25 M€, personne à Marseille ne s'est fait d'illusion : Vitinha reviendra à Marseille en juin. L'attaquant portugais de 23 ans est plein de bonne volonté mais il est vraiment trop limité à tous les niveaux pour réussir dans le Calcio. Pablo Longoria s'est trompé dans les grandes largeurs quand il a accepté de verser 27 M€ plus 5 M€ de bonus à Braga pour le recruter il y a un an...

Il a passé la journée de lundi à Marseille

Et le pire, c'est que le président de l'OM aura d'autant plus de mal à se débarrasser de ce joueur attachant car toujours souriant qu'il se sent très bien à Marseille ! Pour preuve, lundi, au lendemain de ses débuts avec le Genoa (il a joué 13 minutes à Empoli, 0-0, manquant totalement une volée...), il était déjà de retour dans la cité phocéenne. Un barber shop où il a ses habitudes a posté une photo de lui et il a également été vu dans un restaurant à la mode. Gênes et Marseille n'étant distantes que de 4h30 en voiture, il y a possibilité que le Portugais revienne à chaque jour off...

