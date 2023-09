OM : Vitinha revient sur ses débuts à Marseille

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

En ce début de saison 2023/2024, Vitinha a montré beaucoup de bonnes choses notamment en Ligue 1 où il a inscrit deux buts. L’attitude du Portugais lors des derniers matchs de l’OM a été appréciée par les fans marseillais qui commencent petit à petit à valider l’ancien de Braga. Arrivé pour 32 millions d’euros l’hiver dernier, Vithina semble revivre ces dernières semaines.

Ses débuts à l’OM

Dans un entretien accordé à Maritima, la recrue la plus onéreuse de l’histoire de l’OM est revenue sur ses débuts manqués. « Quand je suis arrivé à Marseille, c’était difficile, mais c’est comme ça, c’est le foot. Marseille est une grande ville. Mais aujourd’hui, je me sens très bien, de mieux en mieux, je m’améliore de jour en jour. J’avais besoin de temps pour m’adapter, gagner la confiance du club, des supporters et de mes coéquipiers », a-t-il d’abord expliqué.

« C’est un Vitinha nouveau par rapport à la saison dernière, même si rien n’a changé en moi, seulement le temps d’adaptation. Je veux m’améliorer pour continuer à grandir. Ça a été difficile pour moi d’arriver en cours de saison. Aujourd’hui, avant de faire cette interview, j’ai accompagné mes parents à l’aéroport. Je ne suis pas habitué à être loin de ma famille, c’est ce qui me pèse le plus, je ne m’y habituerai jamais. Ce sont des personnes dont j’ai besoin chaque jour »

« Malheureusement ma vie ne me le permet pas mais je vais travailler dur pour les rendre heureux et fier. Le prix de mon transfert a-t-il été un poids trop lourd à porter ? Non. Au contraire. J’ai éprouvé beaucoup de fierté. Ça valorise le travail que j’ai effectué. Je n’ai aucune pression, je ressens beaucoup de fierté. Je vais continuer à travailler pour leur prouver qu’ils ont eu raison d’investir sur moi », a-t-il conclu.

