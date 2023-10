OM : Vitinha savoure et envoie un message à l'OL

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

A quelques jours de l'Olympico contre Lyon, l'OM a pris les commandes de son groupe de Ligue Euopa en dominant l'AEK Athènes (3-1) ce jeudi soir dans un Vélodrome encore impressionnant. Titulaire en pointe, à la place d'Aubameyang, Vitinha a joué un rôle très important dans le succès phocéen avec un but et un penalty obtenu (ainsi que l'expulsion du gardien grec). Une prestation que le Portugais est venu commenter auprès du diffuseur...

"Je suis heureux"

«On a fait un gros match, on a bien joué, a-t-il soutenu. L’équipe continue de travailler ensemble et elle est récompensée, c'est normal. On va continuer à jouer. On jouera ensemble." Et à lui d'ajouter... "Moi, je dis que si je travaille pour jouer, quand je jouerai je serai mieux. Être titulaire ou pas, c’est le foot. Ce n’est pas toujours facile. On va continuer mais je suis heureux.»

