OM : Zidane intéressé par Marseille si...

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Dimanche dernier, le journal espagnol Marca a lâché une bombe en annonçant que l'Olympique de Marseille serait aussi sur les rangs de Zinédine Zidane en cas de départ d'Igor Tudor à la fin de la saison. Une rumeur rapidement démentie par le club olympien auprès du compte Twitter @LaMinuteOM_.

L'OM ne pourra pas attirer Zidane sans nouvel investisseur

Ce mercredi, Foot Mercato a fait un point sur la rumeur Zinédine Zidane à l'OM, confirmant que l'ancien numéro 10 des Bleus ne devrait pas débarquer prochainement sur le banc marseillais et annonçant qu'il faudrait déjà qu'un "nouvel investisseur extrêmement puissant" arrive sur les bords de la Canebière pour que Zizou soit intéressé.

"Dans l’entourage du joueur, on estime, comme l’avait déjà expliqué Samir Nasri, qu’il pourrait être attiré par un projet intéressant. Comprendre par là, avec un nouvel investisseur extrêmement puissant. Ce qui est encore loin d’être le cas. Du côté du club, on s’étonne un peu de cette rumeur et on l’explique par la volonté de mettre une pression supplémentaire sur Carlo Ancelotti, qui a perdu ce mardi contre la Sociedad, avant la demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Zidane à l’OM, cela ne sera donc pas pour tout de suite…", explique nos confrères.

Voici ce qui se trame derrière la rumeur liant Zinedine Zidane à l'OM !https://t.co/QqS7bBnRsb — Foot Mercato (@footmercato) May 3, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer D'après Foot Mercato, Zinédine Zidane pourrait être intéressé par une arrivée sur le banc de l'Olympique de Marseille si un nouvel investisseur puissant, type QSI au PSG, arrive sur les bords de la Canebière.

Fabien Chorlet

Rédacteur