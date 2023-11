OM : Zinédine Zidane à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Zinédine Zidane est à Marseille ! Sans club depuis mai 2021 et une dernière pige avec le Real Madrid, le champion du monde 98 a foulé hier la pelouse de l’Orange Vélodrome à l’occasion du Tournoi des Défenseurs de l’Enfance dont la troisième édition se tenait dans la cité phocéenne.

Zidane au Vélodrome

Aux côtés du journaliste Mohamed Bouhafsi et de nombreux autres partenaires, Zidane a manifesté son engagement pour sensibiliser le plus grand nombre et rappeler les droits fondamentaux des enfants, en particulier ceux de l’Aide sociale à l’enfance. Rien à voir, donc, avec les rumeurs qui l’envoient sur le banc de l’OM en cas d erachat par l’Arabie saoudite.

Zizou également présent au Stade Vélodrome 🤩 pic.twitter.com/eCEEzYDsxo — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 19, 2023

Podcast Men's Up Life