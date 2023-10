Real Madrid : Mourinho rapproche Zidane de l’OM

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Zinédine Zidane est un coach courtisé. En début de semaine, José Alvarez a fait savoir que les dirigeants du Real Madrid avaient appelé le champion du monde 98 pour savoir s’ils serait prêt à remplacer Carlo Ancelotti au pied levé. « Ils l’ont appelé il y a un mois et l’ont rappelé il y a huit jours », a confirmé le journaliste dans l’émission El Chiringuito cette nuit.

De son côté, Josep Pedrerol a mené sa petite enquête et affirme que Carlo Ancelotti n’est pas en danger : « La priorité du Real Madrid est qu’Ancelotti continue sur le banc. » L’OM, qui vise Zidane en cas de rachat de l’Arabie saoudite, ne demanderait pas mieux d'autant que José Felix Diaz confirme que Zidane n’a que très peu de chance de revenir s’asseoir sur le banc du Real Madrid. La faute à José Mourinho !

« Entre Zidane et Mourinho, le plus probable est que ce soit le Portugais... »

« Entre Zidane et Mourinho, le plus probable est que ce soit le Portugais qui revienne au Real Madrid », a affirmé haut et fort le journaliste de Marca. Ce dernier n’est pas le seul à le penser. Si son confrère Diego Plaza Casals a énuméré ses titres glanés depuis son départ de la Casa Blanca (Premier League, deux Coupes, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence), un sondage donne le coach portugais (52%) devant Zizou (48%) dans l’esprit des supporters merengue...

🔥 "Entre MOURINHO y ZIDANE, es más PROBABLE el portugués".@jfelixdiaz, sobre el futuro del banquillo del Real Madrid #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/sTvUvM1rNM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 17, 2023

