Shakhtar Donetsk-OM (2-2) : l'énorme coup de gueule d'Aubameyang

L'OM peut s'en mordre les doigts. Certes, les joueurs de Gattuso n'ont pas fourni une prestation XXL à Hambourg, ce soir, en match aller des 16es de finale de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk. Mais mener deux fois au score, et être à chaque fois rejoint, notamment dans les arrêts de jeu, laisse de profonds regrets.

"C'est comme un virus"

L'attaquant marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang, n'a pas caché sa frustration quelques minutes après la fin de la rencontre.

"C’est comme un virus. Pour l’enlever, il faut avoir une prise de conscience. Il faut se rendre compte que ce qu’on fait, ce n’est pas assez. Il faut se bouger le cul tout simplement. Tout le monde est conscient qu’on peut faire 10 fois mieux. Quand on attaque et on joue notre football, on sait faire la différence."

