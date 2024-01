Stade Rennais – OM : le groupe de Gattuso est tombé et il est bien décimé !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce midi, l’OM a dévoilé son groupe pour le déplacement à Rennes. Un groupe enrichi de nombreux jeunes joueurs et très light au milieu du fait des absences pour blessure de Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia en plus des absents du secteur pour cause de CAN (Ounahi, Harit, Gueye).

Veretout seul cadre disponible au milieu

C’est simple, à l’exception de Jordan Veretout et de la recrue Jean Onana, l’Italien doit composer avec les Minots (Nadir, Soglo, Tika). Si Joaquin Correa fait son retour et Ulisses Garcia effectue sa première avec l’OM, on assiste aussi à la sélection d’un joueur amateur et encadrant de la réserve Sofiane Sidi Ali.

Le onze annoncé par L’Equipe est le suivant : Blanco – Meïté, Gigot, Balerdi – Clauss, Nadir, Onana, Veretout, Murillo – Vitinha, Aubameyang.

Les 2️⃣1️⃣ 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 convoqués par le 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙂𝙖𝙩𝙩𝙪𝙨𝙤 🇮🇹 pour le 16ème de finale de @coupedefrance face au Stade Rennais ! 📝 #SRFCOM pic.twitter.com/htTQAqJ9c6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2024

