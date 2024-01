Vente OM : des Américains prêts à doubler l’Arabie saoudite à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que les rumeurs autour d’une vente de l’OM tournent essentiellement autour de l’Arabie saoudite, Le Monde avance une autre version… Ne démentant pas la volonté de Frank McCourt de passer la main mais vers un autre type d’investisseurs.

Réputé pour son sérieux, le quotidien de l’après-midi explique qu’à Marseille comme à Toulouse, « les propriétaires actuels, américains, s’activeraient pour céder leur place à des compatriotes ».

McCourt en discussions avec « des compatriotes » ?

Si on savait que RedBird était sur le départ en Haute-Garonne et qu’Otro Capital (fondé par trois anciens de RedBird présents au conseil d’administration du Téfécé entre 2020 et 2023) est évoqué, c’est l’une des premières fois que des Américains sont évoqués à l’OM pour remplacer McCourt.

Selon @lemondefr : "A Marseille et à Toulouse, les propriétaires actuels, américains, s’activeraient pour céder leur place à des compatriotes. Le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’#OM depuis 2016, est donné partant depuis des mois."#VenteOM — OManiaque (@OManiaque) January 23, 2024

Alors réelle info du Monde ou raccourci maladroit ?

