ASSE, OM, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : un duel se dessine pour l'avenir de Bouanga

Meilleur buteur de la dernière saison régulière de MLS et des play-offs, Denis Bouanga, qui devrait quitter le Los Angeles FC cet hiver, est annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, du Stade Rennais et de l'OGC Nice. Un temps évoquée, la piste du RC Strasbourg a été démentie, le club alsacien trouvant le Gabonais un peu trop vieux. Et selon Foot Mercato, il y a peu de chances de voir Bouanga arriver à Marseille.

Trop cher pour l'OM ?

Ce mercredi, dans un live Mercato, le média a ainsi glissé... "Il y a eu des discussions, qu'il ait été proposé ou qu'il y ait un vrai intérêt, mais c'est au point mort. Bouanga vaut au moins 15 M€ et il y a peu de chances que l'OM mette autant d'argent. Cela paraît très très compliqué même si le joueur aime beaucoup l'OM. Il n'y a rien de bien concret pour l'instant." Nice et Rennes semblent donc avoir la voie libre...

