LOSC, OM, OGC Nice - Mercato : Jonathan Bamba se rapproche d’un club

Sur le marché des joueurs libres, Jonathan Bamba est un nom ronflant qui ne laisse pas insensible plusieurs écuries de Ligue 1 depuis son départ annoncé du LOSC. Tandis que l'OM et l'OGC Nice font partie des prétendants les plus sérieux, l'ailier gauche ivoirien de 27 ans dispose également de plusieurs options à l'étranger (LA Galaxy et Union Berlin notamment), dont une tiendrait maintenant la corde du côté de l'Espagne.

Bamba recruté par Campos ?

Selon les informations de Fabrice Hawkins, le champion de France 2021 avec les Dogues se rapprocherait du Celta Vigo même si son choix définitif reste à faire. Le conseiller sportif du club galicien qui n'est autre que Luis Campos avait déjà recruté Bamba à Lille, lorsqu'il évoluait à l'époque au SCO d'Angers. Le dirigeant portugais, qui travaille dans le même temps pour le PSG, connaît donc parfaitement l'ancien Stéphanois qui pourrait bien se laisser tenter par une nouvelle aventure en Liga.

Les joueurs bien connus de la Ligue 1 toujours sans club cet été ! https://t.co/wExdTDhQqc — But! Football Club (@club_but) July 17, 2023

