Mercato : West Ham envoie un message fort à l'OM et l'OL pour Benrahma

Depuis le début du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sont intéressés par l'ailier gauche de West Ham, Saïd Benrahma, déclassé chez les Hammers ces dernières semaines. Et l'un des deux Olympiques a formulé une première offre à West Ham pour s'attacher les services de l'international algérien. Il s'agit de l'OM.

West Ham veut un transfert sec pour Benrahma

C'est ce qu'a confirmé David Moyes, présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse Sheffield United. L'entraîneur du club anglais a, par ailleurs, annoncé à l'OM et l'OL qu'il faudrait un transfert sec et non un prêt pour s'offrir Saïd Benrahma. "Je crois que Marseille a fait une offre de prêt. Je ne le savais pas après le match contre Bristol City. De ce que je sais, elle a été refusée de toute façon. On a sans doute besoin de vendre pour recruter des joueurs. Si c'est le cas, on est plus d'humeur à vendre plutôt qu'à prêter."

