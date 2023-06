OL, OM - Mercato : pourquoi Moussa Dembélé a refroidi Marseille

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Pas simple, on le sait, de se fier à toutes les informations du mercato. Notamment lorsqu'un club, en l'occurrence l'OM, multiplie les pistes pour peaufiner son futur effectif. Ainsi, et selon plusieurs rumeurs, le club phocéen n'aurait pas abandonné dans deux dossiers précis : Marcus Thuram, l'eintrenational français également suivi par le PSG, et Moussa Dembélé, en fin de contrat avec l'OL.

Ce dernier, annoncé avec insistance en Premier League, était bel et bien suivi par l'OM. Mais sur le plateau du site footballclubdemarseille, Alexandre Jacquin, patron des Sport de La Provence, a donné de plus amples informations sur le dossier.

"Moussa Dembélé, l’OM s’est intéressé à lui depuis le mercato d’hiver. Ils avaient pris des renseignements sur lui. Ils étaient intéressés sur le fait qu’il est libre cet été. Mais ça ne se fera pas. Côté OM, on considère qu’il a fait une très mauvaise saison. De ce que je sais, je peux me tromper, mais des informations que j’ai, il demandait une prime à la signature très importante qui ne correspond pas à sa valeur selon l’OM."