OM, ASSE, FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur la piste Aubameyang à Marseille

Football Club OM : l'Arabie Saoudite, pourquoi on n'en veut pas

Ce ne serait donc plus une simple rumeur. A tel point que différents médias, dont l'Equipe, se sont penchés à leur tour sur la réelle volonté des dirigeants de l'OM de tenter le coup Pierre-Emerick Aubameyang. Un coup, c'est le moins que l'on puisse dire tant le Gabonais, en mal de buts et de matches depuis des mois à Chelsea, pourrait marquer les esprits en revenant en Ligue 1. Marcelino a appuyé cette demande et Pablo Longoria, son président, travaille déjà dessus.

Salaire et transfert ?

Problème, le dossier n'est même pas ouvert entre les différentes parties que subsistent plusieurs zones d'ombre. Très bien expliquées par le quotidien l'Equipe. "Le joueur, qui a quitté la L1 il y a dix ans, a des touches en Arabie saoudite, un pays capable de lui offrir un salaire au moins aussi important que celui qu'il touche à Chelsea. Ensuite, justement, parce qu'il est encore sous contrat avec les Blues pour encore une saison." Aubame, l'ancien stéphanois, dispose d'un salaire à Chelsea sur lequel l'OM ne pourra s'aligner. Et il faudra donc aux Marseillais payer une indemnité de transfert.

A moins que Chelsea, en mode dégraissage depuis des semaines, accepte un prêt en prenant une partie du salaire. A suivre...

