OM : coup de tonnerre pour l’arrivée de Benatia !

L’OM ne devrait pas mettre longtemps avant de remplacer Javier Ribalta. Comme déjà évoqué hier, Pablo Longoria est en négociation avancée avec Mehdi Benatia pour occuper ce poste vacant. L’heureux élu aura moins de pouvoirs, car il ne fera pas partie du directoire, et il n’aura pas non plus le titre de directeur sportif, qui appartient toujours à David Friio. La réflexion de Longoria n’est pas arrêtée mais L’Équipe confirme que Benatia plaît particulièrement à l’OM et les deux hommes ont mené des discussions positives ces dernières heures.

Deux autres candidats en plus de Benatia ?

Son métier d’agent de joueurs fait naître des problèmes de conflit d’intérêts, s’il devient dirigeant de l’OM, et le club phocéen travaille sur les moyens de régler ce souci. Dernier problème et il semble de taille : le joueur formé à l’OM (sans jamais y avoir joué un match en pro) a vu naître « d’autres candidatures loin d’être écartées. » La Provence évoque deux autres pistes, dont l’une est italienne et parle français.

Voici la une du journal L'Equipe du jeudi 12 octobre 2023 : https://t.co/NygGyk89y1 pic.twitter.com/peON97ZTon — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 12, 2023

