OM : Daniel Riolo jette un grand froid sur le Mercato de Longoria

Sous la houlette de son président, Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille réalise un très bon début de mercato estival. Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est sur le point de finaliser les arrivées du milieu de terrain français d'Arsenal, Mattéo Guendouzi, du gardien espagnol de l'AS Roma, Pau Lopez, et du défenseur central de Santos, Luan Peres.

Mais Daniel Riolo préfère se montrer prudent avec les nouvelles recrues olympiennes. "L’attitude sage et assez banale, qui est de dire "on verra bien", je pense que c’est la seule qu’on peut avoir aujourd’hui. Sur les dernières années, de la même façon, quand Strootman, Cuisance, Benedetto ou Rongier arrivent, il y avait de quoi s’exciter et au final il y a eu énormément de déception donc on verra. Même Mitroglou, juste le CV, était peut-être plus important quand il arrive que celui de Cengiz Ünder", a confié le journaliste de RMC Sport dans l'After Foot.

