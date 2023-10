OM : Daniel Riolo met un nom sur son plus grand flop du Mercato

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM a concédé une défaite on ne peut plus frustrante, samedi, à Nice (0-1). Au terme d’une rencontre tristounette, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés sur un coup de tête rageur d’Evann Guessand suite à une expulsion de Leonardo Balerdi. Auparavant, l’OM avait manqué de réalisme dans la zone de vérité. Notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait touché la base du poteau de Marcin Bulka sur un petit piqué.

« Aubameyang, si ça doit être le leader de l’équipe, il me déçoit »

Si l’attaquant gabonais n’a pas eu de chance sur ce coup-là, son inefficacité chronique depuis son arrivée cet été fait tiquer Daniel Riolo. « Après la crise du début de saison, Marseille tente une reconstruction mais il faut parler des faillites individuelles, a-t-il analysé au micro de RMC Sport. Aubameyang, si ça doit être le leader de l’équipe, il me déçoit. Et on ne me peut pas me dire qu’il n’est pas servi, il a encore des occasions assez nettes à Nice avec une équipe plutôt offensive autour de lui. »

⚪🔵 @DanielRiolo : "Avec la crise qu'il y a eu, l'OM est une équipe qui tente une reconstruction. Après il faut parler des faillites individuelles : Aubameyang, si ça doit être le leader, il me déçoit." pic.twitter.com/kF0dhHruBl — After Foot RMC (@AfterRMC) October 23, 2023

Podcast Men's Up Life