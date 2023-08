OM : Ismaïla Sarr se lâche sur son passage raté en Angleterre

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Arrivé cet été à l'OM après quatre saisons en Angleterre à Watford où il avait battu le record de transfert du club en 2019 (30 M€), Ismaïla Sarr (25 ans) a quelques regrets sur son passage en Premier League et en Championship.

« J'ai mal fait des trucs... »

En conférence de presse, le Sénégalais est revenu sur cette aventure qu'il regrette un peu : « Cela n'a pas été facile pour moi, ni pour l'équipe. On est descendu, on est monté, on est redescendu... Je n'ai pas le sentiment d'avoir pu aider l'équipe comme je voulais sur mon côté. Ce que je n'ai pas fait à Watford, j'aimerais bien le faire ici pour continuer à progresser ».

Prenant sa part de responsabilité sur ses quatre années en dent de scie (« J'ai mal fait des trucs, mal joué des matchs »), le dribbleur souhaite malgré tout aux Hornets « de remonter en Premier League la saison prochaine ».

