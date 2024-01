OM : Onana fixe ses objectifs, Longoria fait quelques annonces sur le Mercato

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Sur la venue de Jean Onana

« On est ici pour présenter Jean Onana, un joueur qui est venu en prêt de Besiktas avec une option de 4,5M€. S'il joue 50% des matchs et que l'on a une qualification en Ligue des Champions, elle sera activée. On avait une priorité au poste de milieu de terrain. Je tiens remercier Jean pour sa disponibilité pour sa venue. Il a fait un effort économique. Peu de joueurs le font de nos jours. On voulait un milieu avec de l'expérience de la Ligue 1, complémentaire à nos joueurs. Une grande qualité défensive et transition de jeu. C'est pour ça qu'on est très content de l'avoir. Dans le passé, en juin 2022, on avait discuté pour qu'il vienne ».

Priorité à un latéral gauche

« Je reste optimiste. En ce moment, on travaille sur différentes possibilités, notamment sur le poste de latéral gauche, qui peut jouer dans une défense à quatre comme à cinq. Au niveau numérique, on cherche à compléter cette position ».

Pas de milieu recherché

« Dans la réalité de la situation, au milieu on voulait bouger vite avec un joueur qui connait le championnat. On voulait créer de la concurrence pour avoir le maximum d'efficacité. Chercher à renforcer l'effectif pour seulement 1 mois ça ne fait pas partie de notre stratégie ».

Onana : "Je suis marseillais de coeur" Jean Onana : « Longoria et Benatia m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi. Je suis marseillais de cœur. Ils n'avaient pas fini de me parler, j'ai dit : je viens ! J'ai pris soin de moi, j'ai peu joué mais je suis apte si le coach a besoin de moi (…) Le numéro 17 ? Beaucoup de Camerounais ont porté ce maillot. Ils m'ont fait aimer le club. Mes ambitions, c'est collectivement : tout donner et se qualifier pour la Ligue des Champions (…) Je n'ai pas beaucoup réfléchi avant de venir. Mbia, Zambo Anguisso m'ont parlé du club. Ils m'ont parlé de la ville, que j'allais m'amuser ! Sur sa rencontre avec le coach et le groupe ? Gattuso, c'était super dès le premier rendez-vous. Il m'a motivé. Les coéquipiers parlent beaucoup, ils sont proches de moi. Il y aura une bonne ambiance entre nous. Sur son rôle ? Je suis polyvalent. Je peux jouer en défense central à 3, au milieu en 6 ou 8. Je me sens le mieux où ? Sur le terrain peu importe la position ! (rires) »

Pas de bon de sortie pour Ounahi, porte ouverte à Gueye

Sur les départs possibles

« Ounahi ? Je lis comme vous les rumeurs mais ce n’est pas un joueur qu’on cherche à vendre. Nous sommes très contents de lui. Pour Pape Gueye, c’est complètement différent. On a proposé des offres de prolongation, au mois de décembre. Le joueur n'a pas donné suite. A six mois de la fin du contrat, bien sûr qu’il y a la possibilité d’un départ au Mercato d’hiver. Vitinha a beaucoup joué avec Gattuso. On n'a pas d'offres pour le joueur. Il doit trouver de la continuité. On est contents de son travail quotidien mais c'est vrai qu'il doit être plus performant. Tout le monde doit chercher à s'imposer. En tout cas, on n’est pas dans la même situation que Pape Gueye ».

Sur l’avenir de Bilal Nadir

« On croit beaucoup en Nadir. Il a beaucoup progressé. Il a eu des débuts difficiles mais il a cherché à s'imposer. On lui a proposé une prolongation, les discussions avancent bien. Il s'impose et donne satisfaction ».

Janvier, un Mercato qu’il n’aime pas

« A dire la vérité, on voudrait donner de la continuité dans cet effectif. On veut se renforcer où c'est nécessaire. Le mercato ce n'est pas un mercato que l'on aime. C'est de l'ajustement. On travaille maintenant sur le côté gauche de l'effectif ».

