Déjà chez lui à l'OM, Merlin justifie son choix de quitter le FC Nantes

Il voulait sortir de sa zone de confort

"J'avais besoin de sortir de ma zone de confort, humainement aussi. A Nantes, j'étais le chouchou. Ça va me permettre de me jauger et de me battre encore plus fort pour les objectifs."

Il connaît ses points forts... et ses points faibles

"Je suis un compétiteur, je ne lâche rien. On veux aller chercher des victoires. J'ai une bonne vision de jeu, je suis calme régulier, j'assure mes passes. Par contre, je dois travailler défensivement. J'ai fait de la vidéo, je veux être le meilleur possible. J'avais envie de venir à l'OM et je ne voulais pas casser l'ambiance à Nantes, j'ai préféré m'éloigner."

"Le stade Vélodrome, c'est extraordinaire"

Il estime avoir les mêmes valeurs que l'OM

"Je voulais venir à Marseille, j'ai discuté avec Jousselin qui a été formé à Nantes avec moi. C’est un grand club, historique. C’était un choix évident quand ils ont contacté les agents. C’est un club qui joue le haut de tableau, qui a du caractère avec mes valeurs, mes principes. Tout le groupe m'a bien accueilli. J'ai été opéré de l'adducteur gauche et ça a été long mais j'ai bien bossé. Je travaille pour ne plus me blesser..."

Sa polyvalence est une force

"J'ai pris goût à défendre, je peux jouer sur tout le flanc gauche. C'est au coach de décider... J'ai vu la grande différence entre Nantes et Marseille, le stade Vélodrome c'est extraordinaire, ça me donne envie de finir le match KO. C'est que du positif. Je me suis entrainé samedi matin avec le groupe. J'ai observé, le groupe vit bien, ça joue pour gagner."

Il veut participer aux JO

"J'ai l'objectif de participe au Jeux Olympiques mais pour ça, il faut être bon en club ! Le match face à Monaco, il manquait de la réussite dans les deux surfaces, c'est un match abouti sans la victoire au bout. Il faudra travailler ça pour gagner à Lyon ce week-end."

