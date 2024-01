OM : Lodi c'est imminent, un autre départ retentissant à la fin du mercato ?

Cela fait quelques temps, désormais, que son nom est associé à un possible départ. Sans que l'intéressé confirme. Mais il est une certitude que Pablo Longoria, déjà éprouvé en début de saison par une réunion tendue avec les leaders des groupes de supporters et le départ précipité de son entraîneur de l'époque (Marcelino), est un dirigeant isolé.

Plusieurs membres de sa garde rapprochée ont quitté le club ces dernières semaines et il se dit que Longoria pourrait à son tour tirer sa révérence. Quand ? Selon le site footballclubdemarseille, un départ rapide n'est pas nécessairement à exclure. "Des rumeurs circulent effectivement sur son avenir. Bon, nous ce qu’on sait, c’est effectivement la tendance à un départ de Longoria même peut être d’ici la fin du du mercato. Ce qui serait tout de même étonnant."

Par ailleurs, et on l'a appris il y a quelques minutes par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, le départ de l'OM de Renan Lodi est imminent. Les documents seraient enfin signés par le club d'Al Hilal. Ne reste plus que l'officialisation.

🚨🔵 Renan Lodi to Al Hilal, finally at the signing stages as all documents are ready.



Contract until June 2027, OM to get fee in excess of €20m from Al Hilal. 🇸🇦 pic.twitter.com/g0qjPAEhu0