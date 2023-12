OM : Longoria se lâche sur le Mercato, son avenir, les finances, McCourt et la Super League

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Le premier bilan sportif

« On a souffert sur cette période, on est encore dans la course aux quatre premières places même si ce n'est pas encore satisfaisant. En fonction des objectifs, nous ne sommes pas encore à une moyenne de deux points par match qui semble être la bonne moyenne pour être européen en fin de saison. Au sujet de la Ligue Europa, je considère que le bilan est plutôt positif en prenant en considération le niveau relevé de notre groupe. Je reste positif pour la suite. »

Longoria admet une erreur avec Marcelino

Une solution à la CAN

« La CAN, c’est un problème généralisé à la L1 avec quelques 70 joueurs sélectionnés. Cela mérite de la réflexion entre clubs, qui sont fortement impactés. La bonne nouvelle, c’est l’attractivité de l’OM avec le marché africain. Il serait dommage de ne pas en profiter pendant cette période. La stratégie du mercato est liée à la CAN et aux blessures de Rongier et Correa. Est ce que l'on doit améliorer la situation pour un mois et demi ? On doit ouvrir une réflexion plus générale. On a une nécessité à court terme, on va avoir un calendrier plus souple. Cela serait une erreur de recruter pour 6 semaines. On doit penser au reste de la saison, on ne peut pas avoir un effectif de 25/26 joueurs. On doit avoir un équilibre. »

La prolongation de Gueye

« Je n'aime pas avoir des joueurs en fin de contrat, sa situation n'est pas normale et habituelle dans le monde du football. Cela a été dur psychologiquement, il a un gros niveau d'engagement. On a fait une offre de prolongation, on va en faire une deuxième cette semaine mais la situation est compliquée. Son salaire ne pouvait pas être modifié, il ne pouvait pas être transféré avec cette sanction. C'est compliqué, on est en négociations. »

Une erreur avec Marcelino

« Dans la vie, il y a toujours des erreurs et je crois que l'erreur la plus importante a été de ne pas avoir assez analysé la méthodologie de travail entre Tudor et Marcelino, notamment au niveau de la tactique et du marquage individuel. Cela s'est joué sur des détails, il y a eu un changement de système, cela a pris plus de temps que prévu. On discute de ça avec le coach, les joueurs et aussi Mehdi (Benatia). »

Les objectifs sportifs :

« On doit viser le plus haut possible. On a traversé des difficultés cette saison, on a réussi à renverser la tendance et c'est pour ça que je suis positif. On a des joueurs de qualité, on a gagné en sécurité défensive, l'organisation collective progresse. On doit créer une mentalité pour être plus compétitif. Par exemple, être plus attentif sur les coups de pied arrêtés... Il y a trop d'écart de niveau. »

Le rôle de Benatia

« On devait recruter suite au départ de Javier (Ribalta). Tessier est directeur général, Benatia conseiller. Cela rentre dans l'évolution des gens en contact avec la nouvelle génération. C'est un niveau de conseil important dans la gestion du groupe. Benatia connait la mentalité des joueurs, il est très actif sur les marchés. Gattuso et son staff travaillent bien aussi. »

Les postes ciblés au Mercato

« Dans le recrutement, il faut attendre la fin de la saison pour faire le bilan mais on va voir une version plus adaptée à Gattuso dans les prochains mois. On cherche de la stabilité défensive, du jeu vertical, l'aspect physique est important. Acheter des joueurs de haut niveau et avec un gros physique c'est très cher. On doit renforcer l'équipe à court terme et long terme. Je dois écouter beaucoup de gens pour faire les bons choix. Les postes ciblés ? En 4-3-3 ou 3-5-2 ce n'est pas pareil. Il faut respecter l'ADN de l'entraineur, il y a des postes où l'on est court, latéral gauche par exemple. On a aussi une situation particulière avec la CAN, on doit faire avec ça et aussi la blessure de Valentin Rongier. On doit aussi renforcer les positions centrale pour pouvoir jouer aussi en 4-3-3. On va chercher des joueurs pouvant jouer dans différents systèmes. Luis Henrique ? C'es un joueur de l’OM, il est convoqué pour jouer avec nous. On a refusé des offres pour lui mais on est en réflexion parce qu’il y a déjà des intérêts officiels de clubs. On analyse la situation et on est à l’écoute. »

L’état des finances de l’OM

« On est dans une situation confortable en terme de trésorerie, mais on doit penser au bilan de fin de saison. On n'est pas obligé de vendre pour recruter, on peut arriver au 30 juin identique à celui de la saison dernière. La C1, c'est aussi important, on a une équipe avec une masse salariale pour jouer cette compétition, on prend ce risque. On doit finir la saison avec 22/23 joueurs, on est donc à l'écoute pour libérer de la masse salariale pour la saison prochaine. On a des actifs de valeur. Ce n'est pas une nécessité de prendre des prêts mais cela peut être un choix. On doit respecter la DNCG, y compris concernant la masse salariale. L'élimination en C1 cela nous a coûté entre 9 et 12M€. On doit contrôler notre masse salariale avant de savoir si l'on jouera la prochaine Ligue des Champions. On cherche la stabilité financière. »

Non à la Super League !

« La décision de justice est importante. Cela ouvre la porte d'organiser sa propre compétition via les clubs. La position de l'OM, on a besoin de plus de dialogue dans le football européen. S'il y a plusieurs compétitions (League) européennes, c'est une catastrophe. On ne travaille pas dans l'unité, on doit s'écouter. C'est un moment de difficulté avec les droits TV dans les championnats, la valeur de chaque match a diminué. C'est complètement faux de dire que l'OM veut jouer la Super League. »

L’investissement de McCourt et son avenir personnel

« McCourt est toujours autant engagé dans les discussions. Il nous fait confiance et ne vient pas souvent, je vois cela comme ça et c'est positif. Chaque semaine, on discute autour 3 à 4 heures, cela montre son niveau d'engagement. Ce début de saison a été un moment compliqué, mais j’ai retrouvé des énergies et des ambitions pour le bien de l’OM. L’arrivée de Benatia et de Gattuso ont donné beaucoup d’énergies. Il faut toujours penser au club et sur le long terme. »

