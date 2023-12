OM : Longoria glisse un tacle à Tudor

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a tenu une conférence de presse pour établir un bilan à la mi-saison. « Dans la vie, il y a toujours des erreurs et je crois que l'erreur la plus importante a été de ne pas avoir assez analysé la méthodologie de travail entre Tudor et Marcelino, notamment au niveau de la tactique et du marquage individuel. Cela s'est joué sur des détails, il y a eu un changement de système, cela a pris plus de temps que prévu", a-t-il glissé.

"Le système Tudor est tellement difficile à gérer sur le long terme"

Mais L'Espagnol a aussi justifié le départ d'Igor Tudor en laissant entendre que sa méthode ne pouvait pas être viable dans le temps... "Le système Tudor est tellement difficile à gérer sur le long terme... Ça demande beaucoup d'énergie aux joueurs. On avait besoin de plus d'organisation collective, pour limiter les contre-attaques adverses."

