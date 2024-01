OM : McCourt convoque Longoria en urgence, coup dur en vue au Mercato !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’année débute avec un premier sommet entre Pablo Longoria et Frank McCourt. Comme son numéro 2, le directeur général Stéphane Tessier, le président espagnol a été convoqué aux États-Unis en ce milieu de semaine pour rencontrer les bras droits du propriétaire bostonien de l'OM. « Une réunion trimestrielle ordinaire », confie-t-on dans l'entourage des deux dirigeants.

Jurasek prêté à Hoffenheim ?

Ces dernières semaines, L’Équipe précise que le clan McCourt a été très scrupuleux sur les finances de l'OM, serrées depuis l'élimination en C1 en août dernier, et surveillées de près par la DNCG, également. Le mercato marseillais est actif, avec des recrues à un niveau de rémunération moindre. A ce titre, Record affirme que David Jurasek va être prêté par Benfica à Hoffenheim. Procédure courante côté US, un audit des risques sociaux, financiers et managériaux a été diligenté du côté de la Commanderie, fin 2023.

