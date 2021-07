OM - Mercato : à peine débarqué à Marseille, il inquiète déjà !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Recruté pour concurrencer Steve Mandanda, Pau Lopez est arrivé ce mardi à Marseille. Avec 38 buts encaissés la saison passée, l’ancien portier du Bétis est déjà critiqué pour ses lacunes. Le journaliste d’RMC Sport Johann Crochet, lui reproche son manque de qualités balle au pied.

"Je n'ai jamais vu un gardien aussi mauvais au pied. Généralement, les gardiens pas à l'aise au pied, ils balancent devant. Le problème de Pau Lopez quand il arrive à la Roma, c'est qu'on nous dit que Paulo Fonseca voulait un gardien à l'aise dans la relance courte pour faire jouer de derrière. On n'a pas mis longtemps à voir que cela n'allait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. (...) Il y a un vrai problème de dosage sur le jeu court et mi-long. Le nombre de ballons interceptés par des adversaires cette saison... Le vrai problème, c'est souvent dans le premier quart d'heure et contre des grosses équipes. Cela peut te flinguer totalement le match. Sur sa ligne, Pau Lopez c'est plutôt un bon gardien. Le problème à Rome, c'est qu'il a fait six bon premiers mois. Il a fait six mois intéressants et on se dit que c'est un peu mieux que Robin Olsen. Le problème c'est que je pense qu'il doit progresser mentalement. Il a fait une erreur énorme dans le derby contre la Lazio, fin janvier 2020, et derrière son aventure à Rome est terminée. Derrière, il n'y a plus aucune sécurité, plus de mental ».

Propos issus des ondes d’RMC, retranscris par FootMarseille.