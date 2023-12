OM - Mercato : également visé par l'OL, Amoura sort du silence sur son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Cité par la presse algérienne comme une cible de l’OM, Mohamed-Amine Amoura (Union Saint-Gilloise, 23 ans) serait une piste concrète de l'OL selon Nabil Djellit. Le journaliste de France Football assure même que les Gones font partie des deux clubs avec Wolverhampton qui ont déjà amorcé des discussions pour le convaincre. Sauf qu'Amoura a les idées bien claires sur ce qu’il souhaite de son avenir… Et visiblement ce n’est pas la Ligue 1 française.

Amoura rêve de Premier League

Dans un entretien au quotidien Het Laatste Nieuws, le Fennec le plus prolifique évoluant en Europe (17 réalisations TCC) – qui se sait courtisé par Liverpool ou encore Arsenal (mais également Brighton et Wolverhampton) – a bien l’intention de sauter le pas vers l’Angleterre : «J’ai toujours des rêves. Jouer en Premier League, par exemple. Quand j’étais jeune, je regardais souvent des matches du championnat anglais. Chaque match est un derby. On ne retrouve cette intensité nulle part ailleurs ».

Pour autant, ce ne sera pas forcément à très court terme alors qu’il n’est arrivé en Belgique que l’été dernier en provenance de Lugano (D1 suisse) : « Pour mon avenir, je ne m’occupe pas de ce genre de choses, je laisse mon agent gérer », a précisé Amoura. Tant pis pour l’OM et l'OL quand même…

Mohamed Amoura a des touches très concrètes avec Lyon et Wolverhampton pour deal dès cet hiver. D'autres clubs se sont renseignés mais + pour cet été. Je le vois terminer sa saison avec l'USG (15 buts en 22 mat). Avant tout ça, il y a une CAN à jouer avec l'#Algérie. #Mercato pic.twitter.com/s08ZFy4zpe — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 28, 2023

