OM - Mercato : après Martial, un autre coéquipier de CR7 proposé à Longoria !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Exit Jordan Amavi. Titulaire du couloir gauche défensif à l'OLM ces dernières saisons, l'ancien joueur d'Aston Villa n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, même s'il a été prolongé en mai dernier. Luis Henrique et Konrad de la Fuente l'ont remplacé mais ni l'un ni l'autre ne s'est imposé, et c'est Luan Peres qui a été décalé sur le côté pour palier un manque que l'OM souhaiterait compenser au plus vite.

A cet effet, Kevin Dias, le consultant de RMC, a soumis un nom : celui d'Alex Telles. « Dans le système de Sampaoli, le joueur de couloir doit être hybride, a-t-il expliqué. L’OM doit recruter un vrai piston gauche. J’ai des noms. Je ne sais pas si c’est réalisable pour Longoria. En un, je pense à Alex Telles. C’est un joueur que j’apprécie énormément. Il joue peu à Manchester United. Il pourrait être intéressé par un projet sur six mois pour se relancer et jouer dans une atmosphère bouillante. Il a un gros tempérament. C’est un bon passeur. Ce serait un joueur intéressant pour l’OM. C’est le vrai latéral brésilien, qui sait attaquer et défendre, avec un pied gauche exceptionnel. »

Et à Dias de soumette d'autres noms... « Après, il y a d’autres profils comme Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach), Alex Grimaldo (Benfica), Owen Wijndal (AZ) ou Tyrell Malacia (Feyenoord). Je fais confiance en Longoria. Il faut que le fair-play financier le lui permette ou que McCourt fasse une petite rallonge sur le mercato ».