OM - Mercato : après Sarr, la Premier League fonce sur un autre flop estival

Les prestations ne suivent pas, mais le cœur s’accroche. C’est la situation d’Iliman Ndiaye avec l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur de Sheffield United n’a marqué qu'un petit but et délivré 3 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues, mais il n’a pas été décisif en coupe d’Europe. Pourtant l’international Sénégalais a été très bon face à Clermont avec les siens hier (2-1). Everton et un autre club de Premier League le suivent d’après Foot Mercato, mais c’est peine perdue.

Ndiaye veut rester dans son club de coeur

Malgré ses performances moyennes, mêlées à une saison gâchée sportivement par l’élimination en barrage de Ligue des Champions et un classement en Ligue 1 pas à la hauteur de l’OM, le Sénégalais veut rester. Tombé amoureux du club Phocéen avant son départ au Sénégal à ses 14 ans, Ndiaye est resté un fidèle depuis. Son arrivée digne d’une rockstar n’était pas pour lui déplaire. En contrat jusqu’en juin 2028, l’attaquant à encore de belles années à tirer avec Marseille.

Comme annoncé en Angleterre, Everton s’intéresse toujours à Iliman Ndiaye (OM). Un autre club de Premier League suit son cas selon nos informations. Mais le joueur veut rester à l’OM et n’envisage pas de départ. Il est motivé et veut s’imposer. https://t.co/QAWDsgDeF4 — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) December 18, 2023

