OM - Mercato : Aubameyang sort enfin du silence et justifie son choix Marseille

10 ans après son départ de l'AS Saint-Étienne, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour en France cet été, s'engageant librement en faveur de l'Olympique de Marseille. Pour la première fois depuis l'officialisation de son arrivée à l'OM, l'attaquant gabonais s'est publiquement exprimé, livrant ses premiers mots en tant qu'Olympien et expliquant pourquoi il a décidé de rallier la cité phocéenne.

"J'avais besoin de retrouver un stade qui vibre"

"Je suis super content et fier d'être à l'OM. J'avais besoin de retrouver un stade qui vibre et le projet du club est super intéressant. C'est la suite idéale pour ma carrière. Je vous cache pas que j'ai regardé des petites vidéos Youtube du Vélodrome et ça donne des frissons. Un message pour les supporters ? Je suis ici pour bosser et pour montrer qui je suis tout simplement", a confié PEA dans un entretien accordé à son club.

Pierre-Emerick Aubameyang : « 𝑱𝒆 𝒔𝒖𝒊𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒖 𝒊𝒄𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒃𝒐𝒔𝒔𝒆𝒓 𝒆𝒕 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆𝒓 𝒒𝒖𝒊 𝒋𝒆 𝒔𝒖𝒊𝒔 ! » 🎙️



Découvrez le premier entretien de notre nouvel attaquant ! 👉 https://t.co/pTqge6BF6v



🤝 @Sorare pic.twitter.com/S4jr8kdy0k — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2023

