OM Mercato : Balerdi fait la lumière sur l'intérêt de l'Atlético Madrid

Insupportable pendant des années en raison de ses sautes de concentration qui gâchaient ses matches (et ceux de l'OM), Leonardo Balerdi est en nets progrès depuis un an et demi. Sous la houlette d'Igor Tudor, qui jouait à ce poste, et plus encore de Gennaro Gattuso, le défenseur central argentin de 25 ans est devenu un vrai patron de défense, comme l'a prouvé sa prestation de samedi dernier contre Monaco (2-2), avec un but à la clef.

"Il y a eu un intérêt, mais ce n'était pas une offre"

En récompense de cette progression, Balerdi a vu l'Atlético s'intéresser à lui cet hiver. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'Argentin s'est montré très honnête vis-à-vis de ce contact : "J'ai dit à mon agent que s'il n'y a pas une offre à 100% réelle, qu'il ne me dise pas. Il y a eu un intérêt, mais ce n'était pas une offre. Mon agent m'a dit de rester tranquille parce que ce n'était pas important et le club a dit de me garder. Je suis content ici". Ce qui n'empêche pas Pablo Longoria et Mehdi Benatia d'envisager sa vente cet été...

