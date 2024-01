OM - Mercato : Benatia a déjà identifié un plan B alléchant à Agoumé

Un coéquipier de Florian Thauvin bientôt à l’OM ? S’il est encore bien trop tôt pour s’avancer, Ekrem Konur annonce que le club phocéen pourrait faire un pas pour Walace, si le transfert de Lucien Agoumé échoue cet hiver. Entre l’OM et le Séville FC, le milieu français de 21 ans doit donner une réponse rapidement. Peut-être dès aujourd'hui...

En cas d’échec, le club phocéen serait donc intéressé par le profil du Brésilien de l'Udinese. Le joueur de 28 ans a disputé 18 matches cette saison pour un but. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Walace est évalué à 7 millions d'euros par la plateforme Transfermarkt.

💣💥| 🇧🇷 | Marseille could make a move for Udinese's 28-year-old Brazilian player Walace if the transfer of 21-year-old French player Lucien Agoumé fails. 🔵#OM pic.twitter.com/X8FIp7vaLh