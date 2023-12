OM – Mercato : Benatia pousse déjà pour faire venir son chouchou

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Joueur frisson de Genk et de la sélection du Maroc, Bilal El Khannouss (19 ans) n’a jamais caché être un grand fan de l’OM. Né en Belgique à Strombeek-Bever mais appelé avec les Lions de l’Atlas depuis un an environ, le maître à jouer du KRCG serait bien dans les bons papiers de son compatriote et nouveau dirigeant de l’OM Mehdi Benatia.

C’est en effet ce qu’annonce le média marocain H24 qui croit savoir que l’ancien agent a déjà glissé le nom d’El Khannouss à Pablo Longoria en vue d’un prochain Mercato de l’OM et qu’il compte bien faire le forcing pour cet été.

El Khannouss, un fantasme impossible pour l’OM

Selon La Minute OM, il ne s'agit toutefois pas d'un dossier du mois de janvier alors qu’El Khannouss va participer à la CAN et que le club phocéen n’a qu’assez peu de moyens pour « renforcer ses positions centrales » ainsi que le poste de piston gauche de l’effectif de Gennaro Gattuso.

Courtisé par de très grands clubs, notamment en Espagne et en Angleterre, Bilal El Khannouss est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Genk et (déjà) estimé à 22 M€ par Transfermarkt, hors surenchère des clubs pour l’accueillir…

