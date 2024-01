OM - Mercato : une bonne et deux mauvaises nouvelles dans le dossier Doig

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Comme révélé en début de semaine par le journaliste italien, Alfredo Pedullà, l'Olympique de Marseille aurait formulé une offre de 5 millions d'euros à l'Hellas Vérone pour s'attacher les services de Josh Doig.

L'Hellas Vérone n'a toujours pas répondu à l'offre de l'OM

Ces dernières heures, Alfredo Pedullà a refait un point sur ce dossier, annonçant que le départ du latéral gauche écossais de l'Hellas Vérone serait désormais une quasi certitude. Mais l'OM attendrait toujours une réponse du club italien après leur première proposition formulée pour l'ancien joueur d'Hibernian. Mais en plus du Torino et de l’Udinese, deux autres clubs seraient entrés dans la danse pour recruter Josh Doig. Il s'agirait de Sassuolo et de Leeds United.

